На Западе заявили о попытке Зеленского убедить украинцев в исчерпании всех возможностей

Профессор Уильямс: Зеленский убеждает украинцев, что исчерпал все возможности

Просьба президента Украины Владимира Зеленского к США о передаче дальнобойных ракет Tomahawk – это работа на внутреннюю аудиторию, попытка убедить украинцев в том, что глава государства сделал все, что можно, и исчерпал все возможности. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на слова профессора международных отношений в Сиракузском университете и бывшего советника НАТО Майкла Джона Уильямса.

В статье отмечается, что политик может использовать подобную активность, чтобы подготовить население к возможной сделке, в которой Запад станет козлом отпущения.

«По крайней мере, он покажет, что пытался. Исчерпал все возможности», — цитирует издание Уильямса.

Ранее газета Politico писала, что украинские чиновники были удивлены утечкой информации секретной части «плана победы» о просьбе Киева передать крылатые ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров, а также негативным освещением в американских СМИ этого запроса. Собеседник издания заявил, что в Вашингтоне изучали просьбу Киева о ракетах и отреагировали на нее положительно.

