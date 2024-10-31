Над пятью российскими регионами уничтожили более 40 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью российскими регионами. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Уточняется, что 20 БПЛА сбили над территорией Курской области, 13 — над территорией Брянской области. Еще 4 украинских беспилотника уничтожили над территорией Орловской области, три — над территорией Белгородской области, и один — над территорией Республики Крым.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Азовским морем. Дрон перехватили в районе Геническа. Кроме того, еще один беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал в воду.

До этого Минобороны сообщило об атаке ВСУ на российские регионы. Два беспилотника были уничтожены над Курской областью, еще два — над Брянской, также один беспилотник сбили над Крымом.