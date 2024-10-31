Над пятью российскими регионами уничтожили более 40 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью российскими регионами. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.
Уточняется, что 20 БПЛА сбили над территорией Курской области, 13 — над территорией Брянской области. Еще 4 украинских беспилотника уничтожили над территорией Орловской области, три — над территорией Белгородской области, и один — над территорией Республики Крым.
Ранее российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Азовским морем. Дрон перехватили в районе Геническа. Кроме того, еще один беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал в воду.
До этого Минобороны сообщило об атаке ВСУ на российские регионы. Два беспилотника были уничтожены над Курской областью, еще два — над Брянской, также один беспилотник сбили над Крымом.