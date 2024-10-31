Небензя: США навязывают миру логику о недопустимости оказания помощи России

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США стремятся навязать миру «гнилую логику» о невозможности оказывать поддержку Москве. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совбеза ООН Небензя задал вопрос США о помощи России. По его мнению, западные страны действуют по двойным стандартам в этом вопросе.

«Даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму [Владимира] Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» — задумался он.

Дипломат добавил, что слухи о переброске военных КНДР в Россию и фейки о Буче и Мариупольском драмтеатре объединяют голословные заявления и отсутствие доказательств, а также желание отвлечь внимание от важных вопросов.

Ранее Небензя возмутился созывом заседания Совбеза ООН о якобы присутствии военных КНДР в России. По его мнению, этим действием страны Запада пробили «очередное дно».