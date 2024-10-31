Конституционный суд разрешил национализировать полученные в 1990-е активы

КС РФ признал незаконными сроки давности по антикоррупционным искам прокуроров

Использовать общие сроки давности в исках Генпрокуратуры, связанных с обращением нажитого коррупционным путем имущества в собственность государства, незаконно. Об этом в ответ на запрос Краснодарского краевого суда сообщил Конституционный суд России (КС РФ), передает ТАСС.

В документе говорится, что если законодатель и решит установить такие сроки, то они должны будут существенно превышать нормы три и десять лет, которые применяются сейчас. Таким образом, речь идет о том, чтобы поводом для исков могли становиться полученные в 1990-е активы.

«При установлении соответствующих сроков законодательства необходимо учитывать позицию суда: такой срок должен существенно превышать уже установленные , необходимо предусмотреть специальные правила их течения, возможно сочетание различных правовых инструментов», — объяснили в пресс-службе суда.

За последнее время в пользу государства обращены несколько активов, приватизированных в прошлом веке. Так, у частных владельцев был изъят «Ростовский оптико-механический завод» (РОМЗ), проданный еще в 1993 году. Окончательно их жалобу на решение отклонили в мае этого года.

А в феврале Генпрокуратура добилась национализации АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК). Бизнесмена Юрия Антипова и его партнеров обвинили в незаконной приватизации предприятия.