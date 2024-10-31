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18:36, 31 октября 2024Силовые структуры

Новый фигурант появился в деле блогера Шабутдинова о мошенничестве

Жена директора «Like центра» Алексеева попала в дело блогера Шабутдинова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В уголовном деле блогера Аяза Шабутдинова появился новый фигурант. Об этом сообщил следователь в ходе рассмотрения в суде ходатайства о продлении ареста блогеру, передает ТАСС.

Он назвал сообщником Шабутдинова жену директора компании «Like центр» Василия Алексеева Елену. Супруги объявлены в розыск — они находятся на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

17 октября 2023 года Василий Алексеев улетел авиарейсом «МоскваДубай».

Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, он и защита начали знакомиться с материалами.

Блогер не признает вину. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться январе-феврале 2025 года. Бизнес-коуча задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

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