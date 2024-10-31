Новый фигурант появился в деле блогера Шабутдинова о мошенничестве

Жена директора «Like центра» Алексеева попала в дело блогера Шабутдинова

В уголовном деле блогера Аяза Шабутдинова появился новый фигурант. Об этом сообщил следователь в ходе рассмотрения в суде ходатайства о продлении ареста блогеру, передает ТАСС.

Он назвал сообщником Шабутдинова жену директора компании «Like центр» Василия Алексеева Елену. Супруги объявлены в розыск — они находятся на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

17 октября 2023 года Василий Алексеев улетел авиарейсом «Москва — Дубай».

Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, он и защита начали знакомиться с материалами.

Блогер не признает вину. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться январе-феврале 2025 года. Бизнес-коуча задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.