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17:57, 31 октября 2024Моя страна

Оголодавший марал заявился в сельские огороды в российском регионе

Голодный марал заявился в сельские огороды в Дюртюлинском районе Башкирии
Екатерина Ештокина (Редактор отдела "Ценности")

В Башкортостане голодный марал заявился к жителям в сельские огороды. Соответствующий ролик публикует телеканал UTV в своем Telegram.

На размещенных кадрах видно, как чертвероногий в поисках еды подходит к людям, не стесняясь камеры. Животное заметили жители села Ангасяк Дюртюлинского района региона. По словам Дианы Мингазтдиновой, марал ходил по местным территориям и заглядывал в сады.

«Не агрессивен, не пуглив. Этот же олень ходит уже с недельку у нас в деревне, приходит однозначно за едой. Он кушал деревья, особенно иву. Мы его прогоняли несколько раз, но он все равно приходит к людям», — рассказала очевидица.

Ранее в октябре громко заявляющий о себе грозный марал попал на видео в Башкирии. В размещенном ролике агрессивный сохатый проходил в поле мимо человека, издавая истошные звуки.

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