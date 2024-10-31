Оголодавший марал заявился в сельские огороды в российском регионе

Голодный марал заявился в сельские огороды в Дюртюлинском районе Башкирии

В Башкортостане голодный марал заявился к жителям в сельские огороды. Соответствующий ролик публикует телеканал UTV в своем Telegram.

На размещенных кадрах видно, как чертвероногий в поисках еды подходит к людям, не стесняясь камеры. Животное заметили жители села Ангасяк Дюртюлинского района региона. По словам Дианы Мингазтдиновой, марал ходил по местным территориям и заглядывал в сады.

«Не агрессивен, не пуглив. Этот же олень ходит уже с недельку у нас в деревне, приходит однозначно за едой. Он кушал деревья, особенно иву. Мы его прогоняли несколько раз, но он все равно приходит к людям», — рассказала очевидица.

Ранее в октябре громко заявляющий о себе грозный марал попал на видео в Башкирии. В размещенном ролике агрессивный сохатый проходил в поле мимо человека, издавая истошные звуки.