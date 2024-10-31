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10:52, 31 октября 2024Культура

Оливия Родриго заявила о задержании и допросе

Певица Оливия Родриго рассказала, как ее задержали и допросили на границе
Оливия Родриго

Оливия Родриго. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Певица Оливия Родриго рассказала, как ее задержали и допросили на границе с Канадой. Об этом инциденте она поведала на шоу Джимми Фэллона.

21-летняя певица попала на допрос во время мирового тура Guts. На границе с Канадой девушка предъявила сотрудникам правопорядка свой паспорт, после чего ее попросили пройти с пограничниками для выяснения.

«Они спросили, арестовывали ли меня. Я ответила, что нет, на что меня обвинили в даче ложных показаний. Он такой: "Ты уверена?" А я: "Может меня арестовали, но я не поняла этого?". В итоге они искали девушку с такими же именем и фамилией. Разница была лишь в одной букве», — поделилась Родриго.

По словам девушки, хоть она и успела сильно испугаться, все быстро встало на свои места и ее отпустили.

Ранее стало известно, что Родриго провалилась под сцену прямо во время выступления.

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      Андрей Шеньшаков
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