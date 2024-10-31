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13:55, 31 октября 2024Бывший СССР

Пашинян заявил об отказе от «армянского коньяка»

Пашинян: Армении необходимо отказаться от «армянского коньяка» из-за Франции
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Армении необходимо отказаться от «армянского коньяка» из-за патента Франции. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет РИА Новости.

«Коньяк является нематериальной ценностью Франции. Он касается бренди, который производится из винограда, выращенного в регионе Коньяк», — заявил он. Пашинян поправил, что правильнее будет называть напиток «бренди».

Он добавил, что название «коньяк» успело закрепиться в Армении. Но это не означает, что нужно и впредь употреблять это название из-за патента Франции.

Ранее правительство Армении заявило, что не считает международное признание геноцида армян в Турции своим главным приоритетом в международной политике.

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