Подсчитано число свободных вакансий в России

ИСИЭЗ: для заполнения всех вакансий в РФ не хватает 2,7 миллиона человек

Во II квартале 2024 года в России для заполнения всех вакансий не хватало 2,7 миллиона человек. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Отмечается, что рост количества незанятых вакансий ускорился еще в 2020 году, и за последние шесть кварталов данный показатель ни разу не сокращался. Более того, в 2023 году на российском рынке труда был зафиксирован рекордный уровень оборота рабочей силы: рабочие места сменили почти 30 процентов всех работников.

Самое большое количество незаполненных вакансий во II квартале пришлось на обрабатывающие производства — 400 тысяч. Следом идет сегмент торговли, которая нуждалась в 390 тысячах сотрудников. На третьем месте транспортная отрасль, где не хватало 281 тысячи человек. Для сектора строительства этот показатель составил 130 тысяч человек, а для энергетики — 95 тысяч человек.

Подчеркивается, что в среднем по России отношение численности требуемых работников к численности уже занятых достигло 8,3 процента. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Наиболее серьезный кадровый дефицит (в относительном выражении) отмечен в сфере административной деятельности (почти 17 процентов), в торговле (больше 13 процентов) и в строительстве (10,6 процента). Кроме того, острая нехватка рук отмечена в секторе обеспечения безопасности (19,5 процента), на «другом сухопутном транспорте» (почти 18 процентов), в почтовой связи и курьерской деятельности (почти 16 процентов) и в розничной торговле (больше 15 процентов).

Ранее сообщалось, что больше всего начинающим специалистам в РФ готовы платить в рекламе, банках, а также в крупных холдингах. Например, стажеру в ЛУКОЙЛ-Интер-Кард в столице обещают заработную плату под 85 тысяч рублей на руки.

Также оказалось, что из-за дефицита кадров торговые сети и предприятия общественного питания проявили повышенный интерес к людям в возрасте 16-18 лет.