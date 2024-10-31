Подсчитаны траты россиян осенью

ОК и ЮMoney: большинство россиян не замечают изменения в тратах осенью

Большинство россиян (35 процентов) не замечают изменения в тратах осенью. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцсети «Одноклассники» и финтех-компании ЮMoney.

Еще 18 процентов опрошенных затруднились оценить сезонные изменения в тратах. 14 процентов считают, что траты немного увеличиваются, а 10 процентов отмечают значительный рост. 11 процентов отметили небольшое снижение трат, а 12 процентов — их значительное уменьшение.

Каждый четвертый россиянин смотрит фильмы и сериалы дома, на втором месте оказались видеоигры, на третьем — просмотр тематического контента в соцсетях. По данным аналитиков ОК, наиболее востребованы видео про кулинарию, рукоделие, сад и огород.

Еще четверть россиян осенью регулярно выезжает на природу. 30 процентов опрошенных готовы выезжать на природу осенью только в хорошую погоду. По 10 процентов ездят только на дачу или с определенной целью. Никуда не ездят 24 процента россиян.

Большинство опрошенных (43 процента) не испытывают осеннюю хандру и любят осень. 40 процентов могут иногда похандрить. Всегда грустят при смене сезона 15 процентов опрошенных.

По данным ЮKassa, в период с 16 сентября по 23 октября 2024 года оборот ресторанов и кафе вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Количество покупок увеличилось на 49 процентов, покупателей — на 27 процентов, средний чек вырос на 35 процентов и составил 3150 рублей.