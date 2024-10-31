Политолог заявил о самоубийстве Украины

Украинский политолог Юрий Романенко заявил, что страна в XXI веке продемонстрировала миру невиданный пример коллективного самоубийства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Романенко заявил, что все катастрофы в истории Украины были закономерны. По его мнению, в стране «протекло все». На данный момент Украина может только поедать себя, а базовая форма социальных отношений стала напоминать рак.
«В XXI веке Украина принесла миру яркий опыт коллективного самоубийства. Не знаю ни одного примера в истории, чтобы социум предпочел настолько тупо саморазрушиться на базе языка и споров об истории», — написал он.
Ранее в МИД России заявили о демографической катастрофе на Украине. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского ведомства Родион Мирошник.