Политолог Романенко: Украина показала миру пример коллективного самоубийства

Украинский политолог Юрий Романенко заявил, что страна в XXI веке продемонстрировала миру невиданный пример коллективного самоубийства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Романенко заявил, что все катастрофы в истории Украины были закономерны. По его мнению, в стране «протекло все». На данный момент Украина может только поедать себя, а базовая форма социальных отношений стала напоминать рак.

«В XXI веке Украина принесла миру яркий опыт коллективного самоубийства. Не знаю ни одного примера в истории, чтобы социум предпочел настолько тупо саморазрушиться на базе языка и споров об истории», — написал он.

Ранее в МИД России заявили о демографической катастрофе на Украине. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского ведомства Родион Мирошник.