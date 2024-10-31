Полковник Матвийчук счел взятие Краматорска решающим в украинском конфликте

Переломным моментом в украинском конфликте станет взятие российскими военными Краматорска, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. После этого, по его словам, боевые действия могут перейти на территорию Украины.

«С точки зрения военного искусства, такого обрушения фронта, как когда люди бегут с белыми флагами, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас нет, — сказал полковник. — Но подразделения уже бросают позиции, зоны обороны прорваны».

У командования ВСУ, по словам Матвийчука, остаются два варианта: бросить в наиболее тяжелые районы дополнительные резервы, либо оборудовать новые оборонительные рубежи. Но и людские, и материальные ресурсы находятся на грани исчерпания.

«ВСУ вынуждены откатываться в зоны, где оборонительных рубежей нет. Это районы Краматорска, Днепропетровска. Если российским военным удастся какими-то маневрами захватить данные позиции, то на этом оборона ВСУ рассыпется полностью. Мы выполним задачи восстановления границ ДНР и перенесем боевые действия на территорию Украины», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко заявил, что донбасский фронт начал рушиться из-за серьезного натиска Российской армии, усталости личного состава ВСУ и нехватки резервов.