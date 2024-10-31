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22:33, 31 октября 2024Интернет и СМИ

Появились новые подробности по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю

Суд приостановил производство по иску главы ЛБИ Мизулиной к Лебедеву и Дудю
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Суд приостановил производство по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Информация об этом появилась в карточке дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Адвокат Лебедева Калой Ахильгов уточнил РБК, что Лефортовский районный суд назначил по данному делу экспертизу.

Ранее стало известно, что Мизулина отказалась прощать Артемия Лебедева и Юрия Дудя. Она решила не заключать с ними мировое соглашение по поданному ранее иску, оставив принятие решения по данному делу суду.

В интервью Дудю, опубликованном 1 августа, дизайнер раскритиковал деятельность Мизулиной и ее организации. После этого глава ЛБИ заявила, что подаст на блогера в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Она уточнила, что ЛБИ намерена взыскать с Дудя и Лебедева 10 миллионов рублей как компенсацию морального вреда.

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