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19:00, 19 октября 2024Интернет и СМИ

Мизулина отказалась прощать Лебедева и Дудя

Глава ЛБИ Мизулина не рассматривает заключение мирового соглашения с Лебедевым

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отказалась прощать блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Она решила не заключать с ними мировое соглашение по поданному ранее иску, оставив принятие решения по данному делу суду. Об этом она рассказала «Коммерсанту».

«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты», — отметила Мизулина в беседе с изданием, добавив, что «оскорбления не являются критикой».

По мнению главы ЛБИ, суд «примет самое справедливое решение».

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы принял к производству иск главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к блогерам Артемию Лебедеву и Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Поводом послужило то, что в интервью Дудю, опубликованном 1 августа, Лебедев раскритиковал деятельность Мизулиной и ее организации.

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      Екатерина Подвигина
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