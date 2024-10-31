Страх от призывающего сесть рядом и посмотреть в глаза кота из мемов объяснили

Психолог Самбурский: страх от кота из мемов является эффектом зловещей долины

Страх от видеомема с котом, который произносит фразу «Бу! Испугался? Не бойся. Я друг. Я тебя не обижу...», с психологической точки зрения можно объяснить эффектом зловещей долины, заявил в беседе с Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский.

Эффект «зловещей долины» — это состояние, при котором человек испытывает неприятные эмоции, когда взаимодействует с искусственными созданиями, выглядящими почти как люди.

«С психологической точки зрения здесь работает эффект зловещей долины. Люди испытывают дискомфорт, когда сталкиваются с тем, что им не совсем понятно. Объекты, которые неожиданно приобретают человеческие черты, или животные, как наш кот, которые начинают говорить, — это вызывает тревогу и отвращение», — заявил психолог.

Также специалист объяснил, что мем с этим котом является продолжением классических страшилок из детства, когда по ночам детское воображение пугала, например, висящая на вешалке мамина шуба, и казалось, что она вот-вот оживет, или страшные углы в квартире, куда было жутко заходить.

Кроме того, добавил психолог, этот мемный кот и его слова напоминают классический монолог убийцы из фильмов ужасов. В кино похожие вещи говорят персонажи, которых зрители уже воспринимают как опасных маньяков, но герои пока не видят в них угрозу.

Однако, как заключил психолог, реакция на этот и подобные мемы может отличаться в зависимости от прожитого опыта, предпочтений в фильмах и музыке.

Ранее сообщалось, что героя популярного в начале 2000-х годов мема про «борщ с капустой, но не красный» Никиту Литвинкова обокрали в Москве.