Рогов: послания на дронах во время атаки ВСУ на Бердянск являются показательными

Послания на украинских дронах во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Бердянск являются показательными. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Во время атаки на Бердянск на одном из дронов была надпись о том, что город будет либо украинским, либо руинами. «В нем отражена вся суть отношения бандеровского режима и подконтрольных ему нацистов к жителям освобожденных южнорусских земель», — заявил Рогов.

Он добавил, что для Киева важны только территории, а не живущие на них люди. Также он упрекнул Зеленского в лицемерии по отношению к жителям в зоне боевых действий.

31 октября ВСУ атаковали порт Бердянска с помощью дронов-камикадзе. В ходе атаки пострадали три человека.