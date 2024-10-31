Россиянку испугало увиденное в небе изобретение Илона Маска

Изобретение Илона Маска испугало жительницу Ленобласти

Россиянку испугало увиденное в небе над Ленобластью изобретение Илона Маска. Об этом пишет «Фонтанка».

Как пишет издание, жительница Ломоносовского района вышла на балкон и увидела в небе около восьми подозрительных объектов, которые направлялись в сторону Стрельны. Женщина решила, что это могут быть беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), и позвонила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, обратились за помощью к военным. Выяснилось, что объекты в небе — спутники Starlink, созданные Маском и предназначенные для раздачи бесплатного интернета. Других объектов в небе над российским регионом не зафиксировали.

Starlink — это глобальная система искусственных спутников, развитием которой занимается компания Илона Маска Space X. Спутниковый интернет от Starlink используется в 72 странах мира. Как писал РБК по состоянию на июль 2021 года, в космосе находились более 1,5 тысячи спутников Starlink, часть которых летает над территорией России.

Ранее Маск заявлял, что ВСУ используют систему спутниковой связи Starlink, поскольку другие средства связи заглушены или уничтожены российскими военными.