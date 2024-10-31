Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:21, 31 октября 2024Россия

Россиянку испугало увиденное в небе изобретение Илона Маска

Изобретение Илона Маска испугало жительницу Ленобласти

Фото: Steve Nesius / Reuters

Россиянку испугало увиденное в небе над Ленобластью изобретение Илона Маска. Об этом пишет «Фонтанка».

Как пишет издание, жительница Ломоносовского района вышла на балкон и увидела в небе около восьми подозрительных объектов, которые направлялись в сторону Стрельны. Женщина решила, что это могут быть беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), и позвонила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, обратились за помощью к военным. Выяснилось, что объекты в небе — спутники Starlink, созданные Маском и предназначенные для раздачи бесплатного интернета. Других объектов в небе над российским регионом не зафиксировали.

Starlink — это глобальная система искусственных спутников, развитием которой занимается компания Илона Маска Space X. Спутниковый интернет от Starlink используется в 72 странах мира. Как писал РБК по состоянию на июль 2021 года, в космосе находились более 1,5 тысячи спутников Starlink, часть которых летает над территорией России.

Ранее Маск заявлял, что ВСУ используют систему спутниковой связи Starlink, поскольку другие средства связи заглушены или уничтожены российскими военными.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вас разочарует увиденное». Небензя пригласил постпреда Британии в Россию после ее слов о нищете

      Курьер угостилась едой клиентки, плюнула ей в лицо и украла ее вещи

      Россиянин забил знакомого до смерти битой и получил почти 10 лет колонии

      В Армении рассказали о ходе подготовки мирного договора с Азербайджаном

      Суд оставил без изменений приговор осужденной за расправу спицами над сожителем

      Названы цели ударов ВСУ по Бердянску

      Олега Тинькова обвинили в невыплате долга в размере 20 миллионов рублей

      В России перечислили вступающие в силу в ноябре законы

      Байден покусал детей

      Названа предварительная причина взрыва в российской многоэтажке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше