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11:17, 31 октября 2024Путешествия

Российская авиакомпания несколько часов продержала пассажиров в холодном самолете

TourDom: Red Wings несколько часов продержала пассажиров в холодном самолете
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Рейс авиакомпании Red Wings задержали на 15 часов из-за превышения рабочего времени экипажа. Об этом сообщил портал TourDom.ru.

Пассажиры Boeing 777 должны были улететь из Тюмени на Пхукет, Таиланд, в ночь на 31 октября. Однако после регистрации и посадки перевозчик несколько часов продержал туристов в холодном самолете.

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«Затем объявили, что из-за превышения времени работы экипажа всех покормят на борту и потом отправят обратно в здание аэропорта», — рассказали участники рейса.

В пресс-службе Red Wings объяснили, что задержка произошла из-за долгой заправки самолета. При этом высадить пассажиров сразу не получилось, потому что запретила пограничная служба аэропорта: в тот момент международный сектор гавани был занят другими путешественниками.

В авиакомпании подчеркнули, что клиентам предложили еду и напитки на борту, а затем размещение в отеле. Тем не менее многие уехали ждать вылета дома. В итоге отправление перенесли на 18:00 по местному времени (16:00 мск).

Накануне сотни россиян застряли в Дубае почти на сутки из-за задержки рейса. На время ожидания авиакомпания отправила пассажиров в отель, но не оплатила проживание.

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      Мария Борисова
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