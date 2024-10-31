Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:18, 31 октября 2024Путешествия

Российский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы в целях безопасности

Аэропорт Уфы перестал принимать и отправлять рейсы в целях безопасности
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jon Tyson / Unsplash

Аэропорт Уфы временно перестал принимать и отправлять рейсы в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.

По данным ведомства, ограничения действуют с 17:50 (мск) четверга, 31 октября.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Ранее четыре летевших в самарский аэропорт Курумоч самолета резко сменили курс и сели в другом месте, сообщили в Росавиации. Рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы из-за введенных в российской авиагавани ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области

      Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

      Доходы от замороженных в Европе российских активов подсчитали

      Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика»

      Небензя рассказал о бешенстве Киева из-за массового оттока украинцев в Россию

      Патриарх Кирилл выступил против празднования «русского Хеллоуина»

      Apple не удалось обогнать Samsung на рынке смартфонов

      Известная российская блогерша назвала минимальную необходимую на месяц сумму

      Невролог призвал не голодать в некоторые дни

      Зеленский пригрозил подать запрос в МУС на арест Ким Чен Ына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше