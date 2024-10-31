Российский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы в целях безопасности

Аэропорт Уфы перестал принимать и отправлять рейсы в целях безопасности

Аэропорт Уфы временно перестал принимать и отправлять рейсы в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.

По данным ведомства, ограничения действуют с 17:50 (мск) четверга, 31 октября.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Ранее четыре летевших в самарский аэропорт Курумоч самолета резко сменили курс и сели в другом месте, сообщили в Росавиации. Рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы из-за введенных в российской авиагавани ограничений на прием и выпуск воздушных судов.