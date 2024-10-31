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20:00, 31 октября 2024Экономика

Российский маркетплейс изменит правила оплаты товаров при получении

Ozon с 1 ноября уберет возможность оплаты почти всех товаров при получении
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ozon с 1 ноября 2024 года уберет возможность оплаты почти всех товаров при получении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы российского маркетплейса.

По итогам внутреннего тестирования выяснилось, что подобной функцией россияне пользовались в основном при приобретении товаров fashion-категорий. Подобный способ расчетов был востребован как у предпринимателей, так и у индивидуальных покупателей. При этом товары их остальных категорий с функцией постоплаты потребители приобретали в среднем вдвое реже, пояснили в пресс-службе.

В случае с товарами, которые можно примерить или визуально оценить, функция оплаты при получении значительно влияла на рост среднего чека при покупке, частоту покупок и оборот продавцов. По этой причине постоплату в fashion-категории руководство Ozon решило оставить. Для остальных товаров подобную функцию приостановят, покупателям будет доступен только расчет при оформлении заказа. Что касается оформленных до 31 октября заказов с постоплатой, то клиенты смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи и после этой даты, заключили в маркетплейсе.

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