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11:31, 31 октября 2024Экономика

Рост спроса на золотые украшения среди россиян оценили

РИА Новости: россияне купили 11,7 тонны золотых украшений в третьем квартале

Фото: Syed F Hashemi / Unsplash

В третьем квартале 2024 года россияне купили 11,7 тонны золотых украшений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

Таким образом, граждане РФ оказались на четвертой строчке в мире по объему покупки драгметалла, указали аналитики. В аналогичный период 2023 года этот показатель составлял 11,1 тонны.

Первую строчку заняла Индия с показателем 171,6 тонны, вторую — Китай с показателем 102,5 тонны. При этом продажи в КНР оказались самыми низкими с 2010 года. На третьем месте разместились США, где объемы покупок золота также снизились, достигнув 27,9 тонны.

В первую тройку стран, где продажи в годовом отношении выросли, вошли Индия, Россия и Испания.

Ранее стало известно, что в первом полугодии текущего года россияне приобрели 17,2 тонны ювелирных украшений. Объемы продаж выросли на 4 процента к аналогичному периоду 2023-го. Спрос увеличивался на фоне удорожания золота и падения продаж на ювелирные изделия во всем мире. При этом в денежном выражении спрос рос быстрее, чем в натуральном.

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      Лилиана Набиуллина
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