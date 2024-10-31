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10:42, 31 октября 2024Спорт

Ротенберг высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Тренер СКА Ротенберг: Овечкин сможет забивать в каждой игре и побьет все рекорды
Александр Овечкин

Александр Овечкин . Фото: Geoff Burke / Reuters

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил погоню российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Metaratings.ru.

Ротенберг отметил энергию и запал Овечкина, которые всегда ему помогают. «Если он так и дальше будет продолжать, то он сможет забивать в каждой игре и побьет все рекорды. По теории вероятности он может забивать в каждой смене. Для него две-три шайбы за игру — обычное дело», — сказал тренер и пожелал соотечественнику всего наилучшего.

Овечкин довел количество заброшенных шайб в НХЛ до 857. Таким образом, ему осталось забить 37 голов до повторения рекорда Гретцки. Канадец отличился 894 раза за 1487 игр.

39-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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      Дарья Коршунова
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