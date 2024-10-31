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16:49, 31 октября 2024Экономика

Рыбаки рассказали о рисках продления экспортных пошлин

Рыбопромышленники попросили не продлевать экспортные пошлины на рыбу и крабов
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ

Предприятия рыбопромышленной отрасли попросили не продлевать срок действия экспортных пошлин на рыбу и крабов. Об этом пишет РБК со ссылкой на объединения участников рынка.

Обращение подписали участники Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), Ассоциации добытчиков краба (АДК) и других объединений. Письмо направили в Минсельхоз и другие ведомства, а также представителям Госдумы и комитета Совета Федерации по аграрным вопросам.

Курсовые экспортные пошлины на ряд товаров, включая крабов и рыбу, начали действовать в России с 1 октября прошлого года. Ставка таких пошлин время от времени менялась, варьируясь от 4,5 до 7 процентов от стоимости продукции. С ноября 2024 года было принято решение о закреплении ставки на уровне 7 процентов до конца года. При этом у участников рынка есть сведения о планах Минсельхоза продлить эту пошлину и на следующие годы.

Такая мера создаст для рыбаков нагрузку в диапазоне от 30 до 45 миллиардов рублей в год, указали они в обращении. Некоторые из них в результате ухудшат свое финансовое положение и не смогут выполнять взятые на себя обязательства перед кредитующими банками, пояснили представители рыбопромышленных объединений.

Весной 2024 года Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) уже выступала с идеей отмены вывозных пошлин на рыбу и морепродукты. Стимулы со стороны государства помогут развивать географию экспорта, подчеркивали там. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) тогда сообщили о планах активнее продавать рыбу в страны Восточной Европы, Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Это даст возможность снизить негативный эффект от запрета поставок отечественной рыбы в США, комментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

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