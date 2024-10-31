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00:31, 31 октября 2024Из жизни

Садовники случайно нашли останки женщины во время стрижки газона

В США садовники нашли останки женщины в мусорном баке

Фото: Unsplash

В американском штате Калифорния мужчину обвинили в расправе над возлюбленной, после того как ее останки нашли у их дома. Об этом пишет People.

Расследование началось после того, как садовники, нанятые стричь газон на придомовом участке в городе Коста-Меса, случайно наткнулись на человеческие останки в мусорном баке и вызвали полицию. Жертвой оказалась 38-летняя Джулия Энн Санетра — нанимательница специалистов.

Согласно версии следствия, с Санетрой расправился ее 49-летний бойфренд Дэниел Аллен Олдрич. Предполагается, что за день до того, как рабочие сделали страшное открытие, мужчина и женщина выпивали и поссорились. Во время перепалки Олдрич набросился на Сантеру и начал душить. В конце концов женщина перестала дышать. Ее бойфренд перерезал ей запястья, положил на диван, а сам сел рядом и стал смотреть телевизор.

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Утром Олдрич спрятал останки Санетры в мусорном баке, собрал свои вещи и уехал домой к матери, где его позднее и арестовали. Мужчине грозит до 26 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Канаде сотрудница магазина Walmart нашла останки работающей с дней дочери в печи. Местные власти заявили, что расследование началось, но оно будет «сложным».

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      Юлия Юткина
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