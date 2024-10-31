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11:02, 31 октября 2024Спорт

Состояние тренера Тарасовой резко ухудшилось. Она дважды за последний месяц вызывала скорую

Mash: состояние здоровья тренера Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за язвы

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Состояние здоровья тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой резко ухудшилось. Врачам удалось стабилизировать ее, от госпитализации тренер отказалась.

Тарасова жаловалась на затрудненное дыхание

По информации Mash, за последний месяц российский тренер дважды вызывала скорую помощь — ее самочувствие резко ухудшилось из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. Она жаловалась на затрудненное дыхание. Врачи стабилизировали ее состояние и рекомендовали придерживаться строгой диеты.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известно, что хронической язвой желудка также страдал супруг Тарасовой пианист Владимир Крайнев. Она сопровождала его на гастролях, чтобы готовить ему диетическую еду.

В сентябре Тарасова пропустила контрольные прокаты сборной России из-за болезни

Татьяна Тарасова пропустила контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые прошли в Санкт-Петербурге 14-15 сентября, из-за болезни. Позже она рассказала о своем состоянии.

«Чувствую себя нормально, спасибо. Простуда, из-за которой не посетила контрольные прокаты, — прошла. Уже выздоровела», — заверила она журналистов.

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Тарасовой в 1975 году было присвоено звание заслуженного тренера СССР. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (парное катание), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (танцы на льду).

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      Варвара Кошечкина
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