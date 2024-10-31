Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:42, 31 октября 2024Мир

США предсказали политическое цунами после выборов

Virginia Defender: США ждет опасная ситуация, независимо от итогов выборов

Фото: Pixabay

Независимо от итогов выборов президента США, страну ждет опасная ситуация. Такое мнение выразил редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто в беседе с РИА Новости.

«Независимо от того, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах, мы столкнемся с совершенно новой и очень опасной ситуацией», — полагает журналист.

По его словам, политические подходы Трампа все сильнее склоняются вправо и радикализируется, он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать «диктатором на один день» в случае своей победы. Вилайто также допустил, что Трамп может заниматься подготовкой «базы к насильственным действиям и восстанию» в случае своего проигрыша.

«Если победит Харрис, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами», — заключил эксперт.

Ранее Харрис заявила, что цель Трампа — создать в политике больше хаоса и раскола. По словам Харрис, Трамп в случае избрания создаст «еще больше хаоса» и раскола в американской политике. Она добавила, что ее соперник не будет сосредотачивать внимание на нуждах жителей страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые за семь месяцев упали максимальные ставки по банковским вкладам. Как рассчитывается этот показатель?

      Самокатчикам собрались запретить ездить по тротуарам

      Натурализованный Уайлд выступил против запрета двойного гражданства

      На Западе заявили о «точке кипения» в отношениях НАТО и Венгрии из-за России

      Появились кадры с места взрыва газа в пятиэтажке российского города

      США предсказали политическое цунами после выборов

      Украина выпустила по России два десятка беспилотников

      В России назвали альтернативы покупке жилья

      Россияне описали общественные туалеты в Японии словами «чище, чем у нас дома»

      Появились подробности о разрушениях после взрыва газа в российской пятиэтажке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше