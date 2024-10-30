Харрис обвинила Трампа в намерении создать хаос

Харрис: цель Трампа — создать больше хаоса и раскола в политике

Цель кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа заключается в том, чтобы создать в политике больше хаоса и раскола. Об этом заявила его соперница, вице-президент США Камала Харрис, ее слова приводит Bloomberg.

Харрис заявила, что предстоящие выборы президента США — «больше, чем просто выбор между двумя партиями и двумя разными кандидатами».

«Это выбор о том, будет ли у нас страна, основанная на свободе для каждого американца, или ею будут править хаос и разногласия», — отметила кандидат на пост главы государства.

По словам Харрис, Трамп в случае избрания создаст «еще больше хаоса» и раскола в американской политике. Она добавила, что ее соперник не будет сосредотачивать внимание на нуждах жителей страны.

Ранее Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена действует как репрессивная машина, обвиняя экс-президента в фашизме.