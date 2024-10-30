Трамп сравнил администрацию президента США Байдена с репрессивной машиной

Трамп: администрация президента США Байдена действует как репрессивная машина

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп считает, что пытаясь обвинить его в фашизме, администрация Джо Байдена действует как репрессивная машина. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Они обвинили меня в том, что я любитель Гитлера, но это не так, я противоположность этого. Это они занимаются репрессиями, это словно репрессивная машина», — пожаловался Трамп.

Ранее профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман заявил, что для сторонников Демократической партии Дональд Трамп — это фактически Адольф Гитлер. Он отметил, что в случае с попытками покушения на бывшего президента потенциальных убийц могла воодушевлять экстремальная риторика его оппонентов.

В свою очередь, ранее сам Трамп ответил на обвинения в фашизме со стороны его соперницы от демократов Камалы Харрис. Политик заявил, что его соперница считает своими врагами больше «половины страны», при этом всех своих недругов она называет фашистами и нацистами.