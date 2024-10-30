Трампа назвали Гитлером для демократов

Экс-советник Госдепа Берман: для демократов Трамп — это фактически Гитлер

Для сторонников Демократической партии бывший президент и кандидат на пост от Республиканской партии Дональд Трамп — это фактически Адольф Гитлер. Об этом заявил профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью «Ленте.ру».

Он отметил, что в случае с попытками покушения на бывшего президента потенциальных убийц могла воодушевлять экстремальная риторика его оппонентов.

По его словам, если Дональд Трамп действительно является «угрозой демократии», как утверждают президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и другие демократы, то логично, что некоторые из их сторонников задумают его ликвидировать.

«Для демократов Трамп — это фактически Гитлер. Будет ли неправильным убить будущего диктатора?!» — отметил Рассел Берман, подчеркнув, что не считает политика настолько опасным, но его противники развязали соответствующую риторику насилия.

Ранее кандидат на пост президента от республиканцев ответил на обвинения в фашизме со стороны его соперницы от демократов Камалы Харрис. Дональд Трамп заявил, что его соперница считает своими врагами больше «половины страны», при этом всех своих недругов она называет фашистами и нацистами.