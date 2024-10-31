Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в российской пятиэтажке

После взрыва газа в доме в Черкесске госпитализировали четырех человек

После взрыва газа в доме в Черкесске госпитализировали четырех человек. О состоянии пострадавших стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, один из пострадавших — мужчина, который в момент взрыва не был в здании — на него упала кирпичная кладка и посыпались стекла из окон, когда он проходил под окнами российской пятиэтажки.

Еще у двоих пострадавших зафиксировали резаные раны лица и ушибы, один жилец находится в шоковом состоянии. Mash также приводит данные о двух жителях, которых не удалось спасти.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось достать из-под завалов семь человек. Среди пострадавших, предварительно, есть ребенок.

О взрыве газа в многоэтажном доме стало известно 31 октября. По информации оперативных служб, в результате оказались разрушены два этажа пятиэтажного дома. В сети появились кадры с места происшествия.