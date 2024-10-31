Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:45, 31 октября 2024Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в российской пятиэтажке

После взрыва газа в доме в Черкесске госпитализировали четырех человек

Кадр: Telegram-канал МЧС Карачаево-Черкесии

После взрыва газа в доме в Черкесске госпитализировали четырех человек. О состоянии пострадавших стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, один из пострадавших — мужчина, который в момент взрыва не был в здании — на него упала кирпичная кладка и посыпались стекла из окон, когда он проходил под окнами российской пятиэтажки.

Еще у двоих пострадавших зафиксировали резаные раны лица и ушибы, один жилец находится в шоковом состоянии. Mash также приводит данные о двух жителях, которых не удалось спасти.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось достать из-под завалов семь человек. Среди пострадавших, предварительно, есть ребенок.

О взрыве газа в многоэтажном доме стало известно 31 октября. По информации оперативных служб, в результате оказались разрушены два этажа пятиэтажного дома. В сети появились кадры с места происшествия.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вас разочарует увиденное». Небензя пригласил постпреда Британии в Россию после ее слов о нищете

      Обнаружена вращающаяся с рекордной скоростью звезда

      Маск предсказал будущее США после выборов

      На Западе объяснили разницу в мирных планах Трампа и Харрис по Украине

      В России стало сложно продавать госдолг

      Выманивший 19 миллионов рублей у актрисы из Москвы мужчина попал в колонию

      Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

      Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в российской пятиэтажке

      МИД заявил о готовности России помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем

      На Украине раскрыли место нового Майдана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше