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09:49, 31 октября 2024Спорт

Стало известно об ухудшении состояния здоровья Тарасовой

Mash: состояние здоровья Татьяны Тарасовой ухудшилось из-за язвы

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Состояние здоровья заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой резко ухудшилось. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, Тарасова дважды за последний месяц вызывала скорую помощь и жаловалась на ухудшение самочувствия, затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Ухудшение состояния связывают с прогрессирующей хронической язвой желудка.

Врачи стабилизировали состояние тренера и рекомендовали ей придерживаться строгой диеты. От госпитализации Тарасова отказалась.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (парное катание), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (танцы на льду).

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      Андрей Стрельцов
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