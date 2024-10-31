Страстные любовники разнесли номер в гостинице

Постояльцы гостиницы в Санкт-Петербурге разнесли номер, занимаясь сексом

Постояльцы апарт-гостиницы Start в Санкт-Петербурге разнесли номер, занимаясь страстным сексом. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Любовники сняли квартиру на десять дней. По словам соседей, все это время из номера доносился различный шум, в том числе звуки падающей мебели и совокупления. Недовольным соседям удалось уговорить постояльцев открыть дверь, однако объяснять свое поведение пара отказалась.

На видео, снятом очевидцем, можно увидеть погром в номере. Пара сломала стиральную машинку, унитаз, шкафы и кровати. Пол во всех комнатах был усыпан одеждой и обломками различных предметов.

Ранее в Тюмени выставили в аренду БДСМ-квартиру, оформленную в стиле «Барби». К жилплощади прилагаются кальян, напитки, ужины и завтpаки.