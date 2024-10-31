Сумма выданных в России автокредитов приблизилась к двум триллионам

НБКИ: в России выдали автокредитов на 1 триллион 851 миллиард рублей

За девять месяцев 2024 года общая сумма кредитов, выданных россиянам на приобретение автомобиля, превысила показатели аналогичного периода прошлого года почти в два раза. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По его данным, в январе-сентябре 2024 года было выдано 1 281,2 тысячи автокредитов на сумму 1 триллион 851 миллиард рублей. В аналогичный период 2023 года речь шла 937,1 миллиарда рублей.

Самые большие объемы выданных автокредитов отмечены в Москве (145 миллиардов рублей), Московской области (121,8 миллиарда), Санкт-Петербурге (90,7 миллиарда), Татарстане (84,1 миллиарда) и Краснодарском крае (81,4 миллиарда).

Ранее сообщалось, что приобретение автомобиля в кредит стало не таким выгодным, как прежде. Ставки банков по таким займам увеличились до 30 процентов годовых.

В июне 2024 года средний размер автокредита в России увеличился до 1,47 миллиона рублей.