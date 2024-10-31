Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» в НХЛ

Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Победить «Тампе» помог российский форвард Никита Кучеров, который забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Его признали первой звездой матча.

Кучеров повторил свой рекорд результативности в первых 10 матчах сезона НХЛ, установленный в 2017 году. На данный момент в активе россиянина 17 очков (девять заброшенных шайб и восемь ассистов).

«Тампа» с 14 очками идет на втором месте в Атлантическом дивизионе Восточной конференции. На счету «Колорадо» 10 очков, команда располагается с шестом месте в Центральном дивизионе Западной конференции.