Трамп рассказал об участии американцев в «глупых» войнах

Трамп: демократы отправляют американцев участвовать в «глупых» войнах за рубежом

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что демократы отправляют американцев участвовать в «глупых» войнах за рубежом. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, представители Демократической партии постоянно называют его сторонников «расистами, фанатиками, фашистами», но при этом «отбирают деньги, открывают границы для преступников».

«Они направляют наших людей и наши финансы на участие в глупых войнах за рубежом», — рассказал он.

Ранее Трамп выразил опасения насчет возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. Он допустил третью мировую войну и подчеркнул, что при действующем президенте США Джо Байдене конфликт может начаться через три месяца.