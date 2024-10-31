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07:13, 31 октября 2024Мир

В Ливане заявили о притворстве Трампа

Ливанский эксперт Мансур: Трамп притворяется миротворцем на Ближнем Востоке
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лицемерит, заявляя о своих намерениях остановить войну Израиля в секторе Газа и Ливане. Об этом завил проживающий в США ливанский политолог Али Мансур, пишет РИА Новости.

По его словам, стратегия выбрана на фоне безграничной помощи действующего президента страны Джо Байдена Израилю.

«Байден со своей политической изворотливостью выиграл часть голосов арабов, обманув многих из них, заставив поверить, что он - человек мира, вопреки его поддержке Израиля в действиях по уничтожению ХАМАС и "Хезболлах" и далее в ударе по Ирану», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Трамп в случае избрания на пост главы страны приступит к ускоренному урегулированию конфликтов на Украине на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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