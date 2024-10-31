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11:04, 31 октября 2024Экономика

Уехавший из России лидер группы «Сплин» избавился от дома в Петербурге

Shot: лидер группы «Сплин» Васильев продал свой загородный дом в Петербурге

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Уехавший из России лидер рок-группы «Сплин» Александр Васильев избавился от загородного дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет об участке площадью 1200 квадратных метров в Курортном районе города. На нем расположен особняк в 395 «квадратов». Сделка состоялась неделю назад, но точная ее сумма не раскрывается. Кадастровая стоимость недвижимости достигает 39 миллионов рублей, отметили авторы публикации.

По данным Shot, у Васильева есть еще две квартиры в Петербурге. Одна имеет площадь 55,7 «квадрата» и стоит около 7,8 миллиона рублей. Другая квартира площадью 96,4 «квадрата» находится в доме 1912 года постройки и стоит около 21,5 миллиона рублей.

Ранее от квартиры в Петербурге избавился уехавший из России юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Трехкомнатная квартира площадью 82 квадратных метра на улице Моховой продавалась с 2023 года. Сначала Шац попросил за нее 40 миллионов рублей, однако найти покупателя не удалось. В результате объект был продан за 33 миллиона рублей.

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      Нина Ташевская
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