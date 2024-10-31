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08:23, 31 октября 2024Силовые структуры

Уголовное дело возбудили после обрушения пятиэтажки в КЧР

Следователи возбудили дело после обрушения пятиэтажки в Черкесске

Фото: Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Черкесске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Карачаево-Черкесской республики (КЧР).

Ход дела поставлен на контроль ведомства. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уточняется, что на место происшествия выезжали прокурор КЧР Олег Жариков и прокурор Черкесска Алексей Мухин. Туда же организовали выезд следователей и криминалистов следственного управления Следственного комитета России по республике.

Взрыв в многоквартирном доме по улице Лободина произошел утром в четверг, 31 октября. Предположительно, причиной случившегося стал хлопок бытового газа.

Предварительно известно о семи пострадавших. Один человек не выжил.

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      Олеся Мицкевич
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