Уголовное дело возбудили после обрушения пятиэтажки в КЧР

Следователи возбудили дело после обрушения пятиэтажки в Черкесске

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Черкесске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Карачаево-Черкесской республики (КЧР).

Ход дела поставлен на контроль ведомства. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уточняется, что на место происшествия выезжали прокурор КЧР Олег Жариков и прокурор Черкесска Алексей Мухин. Туда же организовали выезд следователей и криминалистов следственного управления Следственного комитета России по республике.

Взрыв в многоквартирном доме по улице Лободина произошел утром в четверг, 31 октября. Предположительно, причиной случившегося стал хлопок бытового газа.

Предварительно известно о семи пострадавших. Один человек не выжил.