Украинская компания попросила арестовать госимущество России в США и Британии

Украинский «Нафтогаз» запросил арест госимущества России в США и Британии

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» запросила арест госимущества России в США и Британии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

По данным СМИ, аналогичные запросы были направлены и в другие страны, где, по мнению «Нафтогаза», расположено российское государственное имущество. Представитель компании Владислава Смолинска заявила, что полный список стран не разглашается.

Ранее власти Финляндии наложили арест на 40 объектов, принадлежащих России. Ограничительные меры были приняты в соответствии с решением Окружного суда Хельсинки по иску нескольких украинских энергокомпаний, в том числе «Нафтогаза Украины».

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что арест собственности России в стране не относится к политике. По его словам, вопрос лежит в юридической плоскости.