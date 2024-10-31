Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:09, 31 октября 2024Экономика

Украинская компания попросила арестовать госимущество России в США и Британии

Украинский «Нафтогаз» запросил арест госимущества России в США и Британии
Александра Качан (Редактор)

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» запросила арест госимущества России в США и Британии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

По данным СМИ, аналогичные запросы были направлены и в другие страны, где, по мнению «Нафтогаза», расположено российское государственное имущество. Представитель компании Владислава Смолинска заявила, что полный список стран не разглашается.

Ранее власти Финляндии наложили арест на 40 объектов, принадлежащих России. Ограничительные меры были приняты в соответствии с решением Окружного суда Хельсинки по иску нескольких украинских энергокомпаний, в том числе «Нафтогаза Украины».

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что арест собственности России в стране не относится к политике. По его словам, вопрос лежит в юридической плоскости.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью». Устроит ли Москву такой вариант?

      Семилетний тхэквондист стал рекордсменом России по неожиданному нормативу

      Юань потерял позиции в мировой торговле

      Виновному в выселении российских детей из турецкого отеля запросили восемь лет колонии

      В Казахстане одобрили общее использование с Россией телефонного кода

      В Харьковской области заявили о нехватке мест в моргах для бойцов ВСУ

      Зеленский заявил о готовящемся документе с Венгрией об участии Киева в НАТО

      Девушка на год отказалась от мытья головы шампунем и поделилась опытом

      Минсельхоз отреагировал на сообщения о рисках скорого удорожания яиц

      Названы топ-10 резко ставших интересными россиянам городов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше