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19:28, 31 октября 2024Россия

Украинский беспилотник взорвался над многоквартирными домами в российском городе

Белгородский губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал жилой сектор Шебекино
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Общество»)

Фото: Reuters

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой сектор города Шебекино. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон взорвался в воздухе. В результате повреждено остекление двух квартир многоквартирного дома и посечены три легковых автомобиля. Пострадавших, предварительно, нет.

Гладков подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по сельхозтехнике, работавшей в поле в районе поселка Дальний. По его словам, одного рабочего спасти не удалось, еще один получил осколочные ранения рук и ног. Мужчину доставили в Валуйскую центральную районную больницу для оказания медпомощи.

Кроме того, 30 октября под удар ВСУ попали сразу два предприятия города Шебекино. В результате на территории одного из объектов осколками снарядов посекло две машины, а на территории второго оказались пробиты кровли двух цехов.

ЖЗЛ
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