Устроивший пьяную стрельбу на улице и ранивший участника СВО россиянин сел на 8,5 года

Суд дал 8,5 года жителю Алексина, выстрелившего в участника СВО

Суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 26-летнего жителя Алексина, устроившего пьяную стрельбу на улице и ранившего участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими общественного долга и незаконном обороте огнестрельного оружия. Его отправят отбывать наказание в колонию строгого режима.

Следствие и суд установили, что 23 февраля в жилом квартале на улице Героев Алексинцев у кафе «Встреча» пьяный россиянин достал из своего автомобиля пистолет и из хулиганских побуждений выстрелил в воздух. Его заметил 33-летний участник СВО, находившийся в Алексине в отпуске, уточнили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре. Военный попросил хулигана убрать оружие, но тот в ответ выстрелил ему в живот. Раненого экстренно госпитализировали, медики спасли ему жизнь.

После выстрела стрелок скрылся. Позже его попытались задержать двое местных жителей, но он открыл по ним огонь. Мужчинам удалось увернуться от пуль. Прибывшие силовики обезвредили стрелявшего и привлекли к уголовной ответственности.

26 октября сообщалось, что стрельба в Центральном парке подмосковного города Пушкино произошла из-за разборок двух компаний подростков.