В Чечне заявили о подарке Кадырову от главы Lamborghini и показали его

ГТРК «Вайнах»: глава республики Кадыров получил подарок от директора Lamborghini

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил подарок трактор Lamborghini. Об этом заявила государственная телерадиокомпания «Вайнах» в Telegram.

На кадрах глава республики осматривает трактор вместе с главой чеченского Минсельхоза Висхана Мацуева. «На войну не отправлю. В сельском хозяйстве нужна техника», — сказал Кадыров, который в сентябре передал в зону проведения спецоперации автомобили Сybertruck.

Канал утверждает, что трактор Кадырову подарил «генеральный директор Lamborgini Стефан Винкельманн (орфография автора сообщения сохранена — прим. «Ленты.ру»)». При этом, по данным из открытых источников, Винкельманн возглавляет компанию Automobili Lamborghini, в то время как выпуском сельхозтехники занимается компания Lamborghini Trattori.

Ранее глава Чечни сел за руль комбайна и попал на видео. Во время посещения одного из сельскохозяйственных предприятий он жал пшеницу и попал на видео. Кадыров заявил, что получил удовольствие от управления.