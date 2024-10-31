В европейской стране усомнились в эффективности санкций Евросоюза

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкционная политика властей Евросоюза не работает

В настоящее время эффективность санкционной политики властей Евросоюза (ЕС) сводится к нулю, торгово-экономические ограничения в отношении третьих стран не работают, заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

Руководитель внешнеполитического ведомства европейской страны отметил, что введенные против третьих стран санкции ЕС наносят больший вред экономике самого европейского блока, нежели Белоруссии или России. На этом фоне Венгрия стремится придерживаться политики экономического нейтралитета, пояснил Сийярто.

Проблема властей ЕС заключается в том, что политики не понимают или не хотят замечать ущерба от введенных ими санкций в отношении третьих стран, добавил он. «Европейские коллеги говорят, что, даже если они (санкции против третьих стран — прим. «Ленты.ру») не работают, их все равно надо ужесточать», — посетовал глава венгерского МИД. Он также подтвердил, что власти его страны выступают против проводимой ЕС санкционной политики. «Нам не нравятся санкционные меры», — резюмировал Сийярто.

Ранее он заявил, что с начала 2024 года Венгрия получила из России по трубопроводу «Турецкий поток» рекордные объемы природного газа. Речь идет в общей сложности о 6,2 миллиарда кубометров топлива. Сийярто отметил, что «разумное» сотрудничество с Россией в энергетической сфере позволяет обеспечивать безопасность и конкурентоспособность поставок энергоресурсов.