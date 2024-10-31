Песков: суть «плана победы» сводится к втягиванию Запада в конфликт на Украине

Суть «формулы мира» и «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского сводится к втягиванию Запада в конфликт на и узакониванию его участия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал сообщение газеты The New York Times (NYT) о требовании Зеленского передать Украине крылатые ракеты Tomahawk в рамках секретных приложений к «плану победы». Он подчеркнул, что открытые и секретные инициативы Киева связаны с вовлечением Запада в конфликт на Украине.

Ранее Зеленский обвинил США в сливе секретных данных, касающихся его «плана победы». По его мнению, речь идет об отсутствии доверия к партнерам из-за утечки информации.