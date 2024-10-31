В Новой Зеландии решили избавиться от пугающей скульптуры

В Новой Зеландии демонтируют пугающую жителей скульптуру руки с лицом

В Новой Зеландии решили избавиться от необычной скульптуры, которая пугала местных жителей. Арт-объект «Квази» в виде человеческой кисти с лицом демонтируют, сообщает издание UPI.

В настоящий момент «Квази» находится на крыше Городской галереи Веллингтона, куда ее установили в 2019 году. Скульптуру создал живописец Ронни ван Хаут по заказу художественной галереи Крайстчерча. Высота статуи составляет около пяти метров. В качестве референсов автор использовал собственную руку и лицо.

Установка скульптуры вызвала общественный резонанс. Многие пользователи сети заявили, что объект выглядит пугающе. Однако в Фонде скульптур Веллингтона заявили, что демонтаж «Квази» ощущается как значительная потеря для городского пейзажа.

Скульптуру уберут на этой неделе, после чего ее отправят в Австралию. Пока неизвестно, на какой площадке будет расположен «Квази».

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