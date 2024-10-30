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18:40, 30 октября 2024Моя страна

Бывший российский кандидат в мэры захотел поставить памятник НЛО

Бывший кандидат в мэры Згонников захотел поставить памятник НЛО в Воронеже
Андрей Згонников

Андрей Згонников. Кадр: Андрей Згонников / YouTube

Необычный памятник НЛО захотели поставить в Воронеже. Такое предложение высказал российский общественник и бывший кандидат в мэры Андрей Згонников на странице во «ВКонтакте».

Чиновник предложил не только установку памятника, но и создание новой зоны в Воронеже, полностью посвященной инопланетянам и ученым-уфологам. Площадкой для размещения объектов он предложил сделать Южный парк, где в сентябре 1989 года якобы высадились инопланетяне.

По словам общественника, факт посадки НЛО в Воронеже подтвержден и исследован специалистами секции по аномальным явлениям НТО РЭС имени А. С. Попова «совместно с представителями КГБ и МВД СССР». Это место высадки инопланетян обычно привлекает внимание гостей региона, поэтому, подметил Згонников, созданная там площадка увеличит поток посетителей и исследователей-уфологов.

«Воронежцы должны знать, кто спас город от уничтожения, а всю Россию — от ядерной трагедии в 80-х годах, — от взрыва Нововоронежской атомной станции», — указал он.

Ранее в Ижевске появилась первая в стране скульптура программиста с котом. Тогда же власти региона добавили, что скульптура не только подчеркивает значимость профессии программиста, но и подтверждает, что Ижевск и Удмуртия в целом — «регион, ориентированный на стремительное развитие цифровых технологий». Тем временем в Нижнем Тагиле украсили улицы несколькими скульптурными композициями, среди которых оказался сантехник.

Помимо этого, российские активисты предложили поставить памятник коту Крошику из Перми, который до последнего боролся с лишним весом. Он стал знаменитостью в соцсетях. Крошик набрал 17 килограммов, что является критически опасной стадией ожирения для кошек. В сентябре 2024 года ветеринары создали для кота специальную программу реабилитации, благодаря которой он начал сбрасывать лишний вес. Но за последнее время здоровье Крошика резко ухудшилось и оценивалось как стабильно тяжелое. В конце октября животного не стало.

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