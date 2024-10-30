Бывший российский кандидат в мэры захотел поставить памятник НЛО

Бывший кандидат в мэры Згонников захотел поставить памятник НЛО в Воронеже

Необычный памятник НЛО захотели поставить в Воронеже. Такое предложение высказал российский общественник и бывший кандидат в мэры Андрей Згонников на странице во «ВКонтакте».

Чиновник предложил не только установку памятника, но и создание новой зоны в Воронеже, полностью посвященной инопланетянам и ученым-уфологам. Площадкой для размещения объектов он предложил сделать Южный парк, где в сентябре 1989 года якобы высадились инопланетяне.

По словам общественника, факт посадки НЛО в Воронеже подтвержден и исследован специалистами секции по аномальным явлениям НТО РЭС имени А. С. Попова «совместно с представителями КГБ и МВД СССР». Это место высадки инопланетян обычно привлекает внимание гостей региона, поэтому, подметил Згонников, созданная там площадка увеличит поток посетителей и исследователей-уфологов.

«Воронежцы должны знать, кто спас город от уничтожения, а всю Россию — от ядерной трагедии в 80-х годах, — от взрыва Нововоронежской атомной станции», — указал он.

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