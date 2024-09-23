Первая в стране скульптура программиста и кота появилась в Ижевске

В российском городе появилась первая в стране скульптура программиста и кота. Об этом сообщил вице-премьер кабмина Удмуртии Тимур Меджитов в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что упомянутый объект в Ижевске украшает бульвар имени Гоголя. Создатели изобразили фигуру специалиста, стоящего за столом с компьютером, и четвероногого животного.

«Скульптура не только подчеркивает значимость профессии программиста, но и подтверждает, что Ижевск и Удмуртия в целом — это регион, ориентированный на стремительное развитие цифровых технологий. Уверен, что скульптура станет еще одной точкой притяжения туристов. Сам в поездках люблю изучать необычные памятники», — высказался Меджитов.

В июле ученые нашли в Ижевске клад со старинными монетами. Сообщалось, что в ходе экспедиции были обнаружены металлические денежные знаки 1782-1788 годов. Данную находку эксперты связали с традицией закладывать их при строительстве домов и бань.