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20:44, 23 сентября 2024Моя страна

В российском городе появилась первая в стране скульптура программиста

Первая в стране скульптура программиста и кота появилась в Ижевске

Фото: Telegram-канал «Medzhitov. Цифра, спорт, lean Удмуртии»

В российском городе появилась первая в стране скульптура программиста и кота. Об этом сообщил вице-премьер кабмина Удмуртии Тимур Меджитов в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что упомянутый объект в Ижевске украшает бульвар имени Гоголя. Создатели изобразили фигуру специалиста, стоящего за столом с компьютером, и четвероногого животного.

«Скульптура не только подчеркивает значимость профессии программиста, но и подтверждает, что Ижевск и Удмуртия в целом — это регион, ориентированный на стремительное развитие цифровых технологий. Уверен, что скульптура станет еще одной точкой притяжения туристов. Сам в поездках люблю изучать необычные памятники», — высказался Меджитов.

В июле ученые нашли в Ижевске клад со старинными монетами. Сообщалось, что в ходе экспедиции были обнаружены металлические денежные знаки 1782-1788 годов. Данную находку эксперты связали с традицией закладывать их при строительстве домов и бань.

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      Екатерина Ештокина
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