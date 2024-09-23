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21:00, 23 сентября 2024Моя страна

В Нижнем Тагиле установили памятник сантехнику

В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте установили памятник сантехнику

Фото: vsenovostint.ru

В Нижнем Тагиле установили памятник сантехнику. Об этом пишет журнал «Родина».

По данным издания, Ленинградский проспект города украсили несколько скульптурных композиций, в том числе сантехник, сидящий на куске трубы. Помимо этого, мастера воссоздали фигуры бронзовых дам с собачками, бегущего с мячом мальчика, и поющего для своей девушки романтика.

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Как уточнил замдиректора МУП «Тагилдорстрой» Илья Кузнецов, установка статуй должна была стать финалом благоустройства Ленинградского проспекта. Сейчас работы окончены на 90 процентов, подчеркнул он. Также предстоит засев газона, установка лавочек и урн.

Ранее в сентябре в российском городе появилась первая в стране скульптура программиста. Вице-премьер кабмина Удмуртии Тимур Меджитов сообщил, что упомянутый объект в Ижевске украшает бульвар имени Гоголя.

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      Екатерина Ештокина
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