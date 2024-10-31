В России четырехлетняя девочка оказалась в реанимации после игр на подоконнике

В Петербурге девочка оказалась в реанимации после игр на подоконнике

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка оказалась в реанимации после игр на подоконнике в квартире на улице Кораблестроителей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям канала, пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Малышка была дома вместе с родными — россияне не успели заметить, как она забралась в опасное место.

До этого сообщалось, что в Калининграде 15-летний школьник поссорился с родителями из-за прогулов и выпал из окна. Спасти подростка медикам не удалось.

Еще раньше в подмосковном Подольске 15-летняя школьница расстроилась из-за проигрыша в шахматы с отцом и выпала из окна на 13-м этаже.