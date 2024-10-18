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13:12, 18 октября 2024Россия

В России 15-летний школьник поссорился с родителями из-за прогулов и выпал из окна

В Калининграде школьник поссорился с родителями из-за прогулов и выпал из окна

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Калининграде 15-летний школьник поссорился с родителями из-за прогулов и выпал из окна. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По сведениям российского издания, юношу также поругали за курение. Прохожие заметили несовершеннолетнего под окнами и позвонили в полицию.

Спасти подростка медикам не удалось. Семья школьника в прошлом не состояла на учете. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске 15-летняя школьница расстроилась из-за проигрыша в шахматы с отцом и выпала из окна на 13-м этаже.

До этого в Санкт-Петербурге шестиклассница выпала из окна 18-го этажа при попытке сделать селфи. Было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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